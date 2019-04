Charlotte prend sa revanche avec 'Shallow' de Lady Gaga et Bradley Cooper

Sauvée par le public lors de la première soirée des Lives, Charlotte Foret a mis la barre encore plus haut mardi soir. Issu du film 'A Star Is Born', c’est le tube multirécompensé 'Shallow' signé Lady Gaga et Bradley Cooper qu’elle a interprété pour tenter de poursuivre son aventure The Voice.

"Lady Gaga, c’est une icône de mon enfance. Je suis super contente d’interpréter ce titre." expliquait-elle avant de monter sur scène tandis que le morceau possède un lien avec son histoire personnelle.

A l’âge de 11 ans, alors qu’elle passe une audition pour un spectacle, on lui dit qu’elle n’est pas faite pour chanter. Au lieu de la décourager, ces remarques la pousseront à continuer sa passion. Avec sa reprise 'Shallow', la jeune femme a pris sa revanche sur la scène de The Voice.

Sa prestation est à revoir ci-dessous. The Voice Belgique vous donne rendez-vous tous les mardis à 20h15 sur La Une.