Charlotte, gagnante de The Voice : "Je vais essayer de vivre de ma passion"

T’attendais-tu à arriver si loin lorsque tu t’es présentée aux auditions à l’aveugle avec ton piano ?

Non pas du tout, je ne pensais pas avoir les quatre coachs retournés. Quand j’ai relevé ma tête et que j’ai vu qu’ils étaient tous retournés, j’ai rien compris (rires). Alors me dire que j’allais arriver en finale, c’est juste impossible et là j’y suis et c’est trop bien.

Le public t’a sauvée chaque semaine, ça te fait quoi d’avoir ce soutien ?

C’est fou parce qu’on se demande pourquoi on a autant de soutien, pourquoi nous et pas les autres. Mais c’est super chouette parce qu’on se dit qu'on plait aux gens, on a envie de leur livrer des prestations de dingue à chaque fois pour ne pas les décevoir. Ça motive vraiment.