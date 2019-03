Charlotte de The Voice : "J'ai voulu rendre hommage à mon papa"

Grâce à vos votes, c'est Charlotte Foret qui a eu la chance de réinterpréter son titre du premier Live en acoustique sur Pure. L'équipe a eu le plaisir de la recevoir mercredi dernier pour l'écouter chanter le mythique tube de Queen, 'Show Must Go On'. Un choix de chanson osé, interprété une première fois avec brio mardi soir, qui lui a notamment permis de se qualifier pour la suite de l'aventure.

"J’ai choisi ce morceau car je voulais le faire pour mon papa et ma mamy. C’est le groupe que j’écoute avec mon papa depuis que je suis toute petite, j’ai voulu lui rendre hommage." a expliqué le Talent de l'équipe de Matthew. "Avec le film 'Bohemian Rhapsody', tout le monde connait Queen maintenant, même la jeune génération s’y intéresse. C’est super intéressant de chanter ça, car ça touche un maximum de gens tout en restant un grand classique."

Pourquoi s'est-elle inscrite à The Voice ?

L'étudiante de 18 ans s'est également confiée sur sa participation à The Voice : "C’est ma meilleure amie qui m’a poussée à le faire, depuis très longtemps, et moi j’étais un peu résistante. Au final je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance et je suis super contente de l’avoir fait. J’apprends à faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire avant."

Charlotte sera de retour sur La Une lors du troisième Live de The Voice Belgique. En attendant, ne manquez pas le prochain épisode avec la présence de Bigflo & Oli. Rendez-vous le mardi 26 mars à 20h20 sur La Une. Et après chaque live, retrouvez en interview le talent de votre choix dans les sessions The Voice sur Pure.