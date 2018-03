Cécile Djunga : "Je veux devenir la meilleure copine des Talents"

Comment vois-tu ton rôle de co-animatrice ?

J'ai envie d'être la meilleure copine des Talents, d'être de leur côté à 100%. J'aimerais aussi être dans l'instantané grâce aux réseaux sociaux qui évoluent tout le temps. J'aimerais amener quelque chose de plus moderne et devenir le lien entre le public et les Talents.

Qu'est-ce que tu peux apporter aux Talents ?

J'aurai un moment privilégié avec eux avant leur prestation, pour les mettre en condition. Je suis humoriste et musicienne, j'espère pouvoir les mettre le plus à l'aise possible, les détendre. Il faut qu'ils puissent voir l'amour qu'ils reçoivent du public. J'ai aussi plein de techniques pour déstresser. J'ai déjà fait beaucoup de concours, j'en ai gagné et perdu plein, il faut pouvoir dédramatiser. Il y a une vie avant et après. De toute façon, ça ouvre des portes.

Comment te prépares-tu aux Lives ?

J'ai envie d'être super impliquée, du coup, je regarde toutes les émissions, j'apprends à connaître les Talents. Je lis toutes les interviews et j'écoute même les albums des coachs.

Est-ce que tu connais bien les coachs ?

Je connais BJ Scott grâce à The Voice Belgique, on s'est quelques fois croisées à la RTBF. Je connais moins bien Matthew mais j'admire sa musicalité et sa technique. Slimane a l'air très humain et sympa, j'ai hâte de le rencontrer. Et puis Vitaa, c'est ma génération, je l'écoutais en boucle quand j'étais adolescente. Elle a une belle carrière et apporte quelque chose de très tendance et urbain à l'émission.

Et toi, est-ce que tu aimes chanter ?

J'adore chanter, je chante tout le temps, et j'ai fait une formation de comédie musicale. Un de mes rêves est d'ailleurs de faire une comédie musicale. Je pense chanter correctement mais je n'ai pas une assez grande voix pour en faire une carrière. Je chante dans mes spectacles des chansons humoristiques et ça me plait énormément !

On a hâte de voir Cécile sur le plateau des Lives, et ce sera à partir du mardi 20 mars à 20h20 sur la Une.