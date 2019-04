Ce que Slimane est obligé de faire lorsqu'il chante avec Vitaa...

Mardi dernier, c’était ambiance catwalk sur le plateau de The Voice après la prestation des Talents de Vitaa. Perchée sur des talons hauts, cette dernière a donné quelques conseils de démarche… ce qui a poussé Slimane à révéler un petit problème de taille quand ils chantent ensemble à la télévision.

"Quand on a fait 'Je te le donne' avec Vitaa en télé, je mettais des talonnettes à l’intérieur de mes chaussures parce que sinon elle était trop grande." s’est amusé l’interprète de 'Viens on s’aime'.

'Je te le donne' est le duo enregistré par les deux chanteurs et amis qui figure sur la réédition de l’album de Vitaa, 'J4M' rebaptisé 'Just Me, Myself & Moi-Même'. Un titre qu’ils ont interprété sur le plateau de CAP48 lors de la grande soirée en octobre dernier…

The Voice Belgique revient sur La Une ce mardi 9 avril à 20h15.