Boris Motte présente son premier single solo

Cinq ans après sa participation à The Voice, vous n’avez certainement pas oublié sa voix puissante et chaleureuse ! Arrivé en finale de la saison 3, notamment face à Loïc Nottet, le Talent charismatique de l’équipe de Marc Pinilla avait grandement marqué les esprits. On se souvient de sa reprise de 'Ces gens-là' qui avait fait l’unité auprès des coachs lors des Blinds.

Si, depuis, on l’avait régulièrement retrouvé sur scène en groupe, d’abord avec Luna Nueva, puis The Voice Lemmens qu’il a créé avec Collin De Bruyne, également passé par l’émission de chant, c’est désormais en solo que le Namurois présente son nouveau titre 'With Hope'.

Un morceau très personnel comme on peut le lire sur sa page Facebook : "C’est un bout d’histoire de ma vie, ma première œuvre aboutie et finalisée, j’ai voulu en faire un petit film." confie Boris, tandis que le compteur tourne déjà à plus de 30.000 vues quelques jours après la sortie du clip sur le réseau social.

Découvrez 'With Hope' ci-dessous.