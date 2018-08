BJ Scott : « J’ai besoin de faire un break avec The Voice »

BJ, tu as pris la décision de faire une pause avec The Voice Belgique cette année. Tu avais peur que ce soit la saison de trop ?

Non, ce n’est pas du tout une question de peur. C’est juste que j’ai de nouveaux projets et j’ai réalisé que je ne pouvais pas être à 100% à la fois dans mes projets et dans The Voice. Quand je fais les choses, je les fais toujours à 100%. J’adore The Voice et ça a été une décision extrêmement douloureuse à prendre pour moi. Il fallait que je sois réaliste : si je ne peux pas me consacrer entièrement à mes Talents, alors je triche et je n’aime pas tricher ! Je prends The Voice très au sérieux, ce n’est pas des pacotilles pour moi ! J’ai simplement besoin de prendre un break pour me plonger dans mes projets et créer. Il ne faut pas que le public m’en veuille, c’est juste pour mieux revenir !

Que retiens-tu de ces sept saisons passées dans ce fameux fauteuil rouge ? Quels sont tes plus beaux souvenirs ?

Il y en a plein ! Il y a, par exemple, quand je gagne un argument et que j’ai un Talent comme Loïc Nottet qui vient dans mon équipe. Il y aussi quand un Talent part et que j’entends peu de temps après qu’il ou qu’elle a signé avec une maison de disque. Je pense à Alice on the Roof… Ce sont des succès qui sont au-delà de nos carrières perso, et ça me ravit ! J’adore quand je vois qu’il y a un vrai progrès, une vraie trace positive laissée par ce télécrochet. Cette émission est importante dans notre Wallonie ! The Voice donne des opportunités, ça aide à construire des beaux parcours artistiques.