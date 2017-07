Nouvelle saison de The Voice Belgique : quelques conseils pour poser votre candidature

Pour Nicolas, l'essentiel est de "prendre le temps de bien répéter le morceau, le fait d'auditionner rapidement ne change rien à la sélection!".

"Choisissez un morceau en fonction de votre voix et votre style! Si vous avez une voix plutôt douce, n'essayez pas de chanter du Beyonce mais prenez plutôt quelque chose qui vous correspond! Ce n'est pas un concours d'acrobaties vocales! Il est aussi très important de chanter dans une tessiture adaptée à votre voix, c'est à dire, à une hauteur confortable! Il est très difficile de juger une voix quand la personne chante beaucoup trop haut ou trop bas pour elle! Il n'est pas nécessaire d'essayer de chanter à tout prix comme le chanteur original si c'est trop haut, transposez la chanson dans une partie plus confortable de votre voix!"

Donc si le morceau choisi vous paraît très difficile, il est préférable de changer!

Toutes les auditions sont visionnées par l'équipe musicale, il faudra donc être original ! Ne tentez pas de satisfaire le jury, mais chantez un morceau qui vous correspond et vous plaît.

"Le répertoire de la chanson est vaste, évitez de chanter les mêmes morceaux que les autres participants. Cela vous démarquera de manière positive! Par exemple, évitez "Someone Like You" de Adele ou "Hallelujah" de Jeff Buckley... Ces titres, bien que magnifiques, sont chantés par énormément de monde et du coup, le niveau d'exigence à tendance à être très élevé!"

Le choix de la langue est également primordial! Choisissez une chanson dont vous maîtrisez la langue et la signification des paroles. Vous devez pouvoir interpréter le texte, mais si vous ne comprenez pas le sens, cela sera difficile. "Ce n'est pas parce que vous adorez écouter de la chanson anglophone que ça fonctionne pour vous! Soyez réalistes et mettez le plus de chances de votre côté! Le répertoire francophone est également très vaste et magnifique! N'oubliez pas l'espagnol ou encore l'italien si vous le parlez..."

"Sélectionnez le moment où la mélodie est la plus variée afin de pouvoir montrer un maximum! Un refrain est en général plus élaboré qu'un couplet et permet de mieux se rendre compte de la tessiture et du timbre d'une voix! Évitez du coup les morceaux où il ne se passe pas grand chose au niveau de la mélodie, comme par exemple, "Ça Plane Pour Moi" qui est construit sur une seule note et qui ne permet pas d'évaluer au mieux les aptitudes vocales..."

"Bonne chance et qui sait, vous serez peut-être "The Voice"!"