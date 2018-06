Après The Voice, Carla Katz en featuring avec Alex Germys !

Etudiante en ingénierie commerciale, Carla Katz a toujours été passionnée de musique. Cours de chant, spectacles, elle participe à un concours organisé par une radio à l'âge de 9 ans seulement.

A 19 ans, la jeune waterlootoise décide de retenter sa chance à "The Voice Belgique" : "Je me suis présentée à The Voice Belgique il y a trois ans et je me suis dit pourquoi ne pas tenter ma chance à nouveau" explique-t-elle à Sudinfo Waterloo. Patient jusqu'à la dernière note, Quentin Mosimann l'a finalement buzzée lors du Blind du 11 janvier.

Si son timbre de voix ne l'a pas menée jusqu'au bout de l'aventure, elle est maintenant pleine de projets ... côté DJ ! Une peu de Quentin Mosimann qui ne s'efface pas ...