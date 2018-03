Ambiance "clubbing" dans le deuxième Duel de The Voice Belgique

Après la prestation de Johanna et Lejla, Vitaa était bouleversée face au difficile choix à faire. Pour consoler sa collègue, BJ Scott a alors demandé aux musiciens de l'émission de rejouer un morceau de "You Don't Know Me" de Jax Jones pour leur permettre de danser.

"Revenons sur le festif ! Comme ça on peut danser, on va oublier nos peines !"

Les membres du public n'ont pas longtemps hésité avant de s'élancer sur scène pour rejoindre les coachs. Un très beau moment a conclu ce deuxième Duel fort en émotions !

Retrouvez The Voice Belgique tous les mardis à 20h20 sur la Une.