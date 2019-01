Alice Spa de The Voice Belgique : "c'est une très belle revanche"

Souvenez-vous, Alice Spa, alors âgée de 17 ans, avait participé à la toute première saison de The Voice Belgique 2011. Sa voix avait séduit Lio, mais suite à des problèmes de voix qui risquaient de la mettre en danger, elle avait été éliminée aux portes des Lives.

"J’ai perdu ma voix avant les Duels, je la plaçais mal. J’étais jeune, je n’avais pas eu beaucoup de cours pour la technique." explique-t-elle.

Sept ans plus tard, Alice revient encore plus forte et ne laissera plus rien se mettre en travers de son chemin. Les frayeurs causées par sa voix, c’est terminé !

"Tout ce temps m’a permis de travailler ma voix, d’apprendre pas mal de technique et de revenir plus assurée car ce qu’il m’est arrivé il y a 7 ans a été un gros stress. C’était le bon moment pour ma voix." nous a confié la jeune Bruxelloise.