Alice on the Roof : son beau message à ses fans

Suite à un tel accueil, la jeune femme a adressé un beau message de remerciements sur les réseaux sociaux à ses fans, mais aussi à son ami Vianney qui a fait une apparition surprise samedi.

"Nul mot ne serait assez fort que pour exprimer ce que vous m'avez fait ressentir hier soir et que je ressens encore au moment où je vous écris... […] Merci à mon tendre ami @vianneymusique pour ses mots inattendus et son énergie toujours plus bluffante […]. Et surtout... Merci à vous. Juste merci d'être là. Je vous aime fort."