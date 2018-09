Alice on the roof, Blanche et Typh Barrow en concert sur la Grand-Place

Une affiche envoûtante pour célébrer la Fédération Wallonie-Bruxelles cette année sur la plus belle place du monde : deux artistes made in The Voice Belgique, Alice on the roof et Blanche, ainsi que la nouvelle coach de la saison 8, Typh Barrow ! Elles illumineront la Grand-Place aux côtés d'autres grandes chanteuses pour cette édition exclusivement féminine "Brux'ELLES".

Le 28 septembre prochain, Maureen Louys et Walid mettront à l'honneur des artistes belges comme Claire Laffut et Angèle, ainsi que françaises comme Zazie, Jain, Zaz, Nolwenn Leroy, Hyphen Hyphen, Lea Paci et Hoshi.

Un concert prestigieux retransmis en direct le vendredi 28 septembre sur La Une dès 20h55.