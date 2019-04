Adamo se met au rap sur la scène de The Voice Belgique !

Ce qui a démarré comme un poisson d’avril a débouché sur une vraie rencontre artistique entre Salvatore Adamo et le rappeur Eddy Ape…

Invité dans l’émission Hep Taxi diffusée ce lundi 1er avril, le chanteur aux 100 millions d’albums célébré dans le monde entier annonçait la fin de sa carrière et le début d’une autre dans le rap ! Adamo dévoilait en effet son projet secret, celui de lancer un label de rap (It's My Life Recordings) afin de faire découvrir des jeunes talents de chez nous…

C’était bien entendu un poisson d’avril dont lui seul avait le secret ! Souvenez-vous, il y a cinq ans, l’équipe de Hep Taxi avait fait passer Salvatore Adamo et Michel Drucker pour les deux membres de Daft Punk.

Mais cette fois-ci, la réalité a rattrapé la fiction. Ce qui était au départ une plaisanterie a débouché sur une réelle complicité artistique entre la star belge et le rappeur Eddy Ape. Ils ont vraiment enregistré le morceau et Universal Music a décidé de le sortir commercialement. Sous la conduite de Dan Lacksman (Telex), la pose de la voix de Salvatore, le flow d’Eddy Ape et le beat d’Ekany donnent une nouvelle vie à la chanson iconique 'Les filles du bord de mer'.

Les deux artistes ont choisi la scène de The Voice Belgique pour présenter leur nouveau single mardi soir. Découvrez leur prestation sans tarder !