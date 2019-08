Simon Baker passe le cap de la cinquantaine ... en douceur (photos)

Simon Baker est plus que jamais amoureux de sa femme, Rebecca Rigg, avec qui il partage sa vie depuis plus de 20 ans : " Mon épouse n’a pas hésité à arrêter sa carrière pour prendre soin de nos enfants. Le moment est venu pour moi d’écouter ses envies et ses besoins […] Dans un couple, il faut toujours être en alerte, car il y aura toujours des obstacles, des épreuves pour tester la force de notre amour. La fin de la série m’a permis de m’occuper un peu plus de moi et des gens que j’aime.”