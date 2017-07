Simon Baker, le secret de la cicatrice sur son torse !

Tous les jours à partir de lundi 24 juillet à 17h40 sur La Une, revivez la troisième saison de The Mentalist. Dans l'épisode initial, la secte Visualize et son gourou, Bret Stiles, se retrouvent au cœur d'une enquête du CBI. En effet, Celia, une jeune fille, membre de la secte, est retrouvée étranglée et son corps a été jeté dans une rivière. Parallèlement, l'inspecteur Molinari, chargé d'enquêter sur la disparition de Kristina Frye, demande à Jane d'authentifier un enregistrement qui prouverait que Kristina est toujours en vie. Le gourou, visiblement très influent dans la région, parvient à dénicher l'endroit où John Le Rouge retient Kristina prisonnière.