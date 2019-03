"The Last Kingdom" : Prochains épisodes explosifs !

À quoi faut-il s'attendre ?

Épisode 6

Une bataille sanglante va éclater. Alfred va pousser son fils, Edward, à penser comme un Roi, le guerrier Haesten va n'en faire qu'à sa tête (comme bien souvent d'ailleurs) et le valeureux Uhtred va se battre comme un diable dans le but de récupérer Skade, mais en vain. Cet affrontement va être marquant dans la suite de l'intrigue, des alliances vont se former et des trahisons vont voir le jour... Un épisode dans lequel les malédictions font office de fil conducteur.