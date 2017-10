The Last Kingdom II : la série historique revient sur la RTBF ! - © Tous droits réservés

Adaptation des romans de Bernard Cornwell, The Last Kingdom suit Uhtred, le fils orphelin d’un noble saxon qui a été kidnappé par les Vikings et fut élevé comme l’un d’entre eux. Quand son père adoptif est tué, il décide de regagner le titre qui lui revient et se tourne vers le Wessex pour trouver des alliés.

Que vous réserve cette deuxième saison ?

Six mois ont passé depuis les événements de la saison 1. Nous sommes maintenant en l’an 878, avec le nord qui a plongé dans le chaos et se trouve en pleine rébellion. Au service d’Alfred, Uhtred continue son combat pour la Northumbrie. Il souhaite naturellement toujours obtenir sa vengeance pour la mort de Ragnar et reprendre le contrôle de Bamburgh…

Cette deuxième saison au rythme effréné va vous tenir en haleine tout au long des épisodes ! Rebondissement en tous genres et scènes de combat épique, tous les ingrédients sont à nouveau réunis pour vous faire passer un grand moment de divertissement.