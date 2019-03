"The Last Kingdom" est de retour : 3 choses à savoir sur la saison 3

C'est la bonne nouvelle de cette troisième saison ! Habitués à suivre les histoires d'Uthred en huit épisodes de saison en saison, les téléspectateurs gagnent pas un, mais deux épisodes en plus lors de cette troisième salve. De quoi laisser le temps aux intrigues de s'installer tranquillement et d'être traitées en profondeur par le créateur de la série Stephen Butchard.

Vos nouveaux épisodes se regarderont donc deux par deux chaque dimanche sur La Deux pendant 5 semaines d'affilée (en version multilingue). Que demander de plus... Une suite peut-être ? C'est officiel, une saison 4 verra bel et bien le jour et peut-être même plus si l'on suit la logique des romans dont la série est adaptée (qui en compte 11 à ce jour). "Il y a plus de saisons à venir. On choisit les éléments phares [des romans] et on brode tout autour." a commenté le scénariste Stephen Butchard lors de la Comic Con Londres, relate Allociné.