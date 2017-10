"Game of Thrones" recrute un acteur de "The Last Kingdom" !

Alors que la dernière et huitième saison de "Game of Thrones" est prévue pour 2018 voire 2019 aux États-Unis, quelques informations fuitent déjà. En tournage depuis le début de la semaine, l'ultime saison comprendrait un nouvel acteur taillé sur mesure selon le site spécialisé Watchers on the Wall.

Il s’agit de l’Allemand Marc Rissmann, déjà connu pour son rôle de Tekil dans "The Last Kingdom" et de Nos dans "Into the Ballands". Sans en dévoiler trop sur son nouveau rôle, il incarnera Harry Strickland, chef d’une armée de mercenaires… Celui qui porte la barbe à la merveille ne risque pas d’être trop dépaysé !