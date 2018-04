Wes Anderson, le plus dandy des texans

Wes Anderson, c’est un réalisateur élégant, symétrique, un maître de la composition, un dandy fan d’ambiances rétro et de décors pensés dans le moindre détail, volontairement artificiels. C’est aussi le plus français des texans : il habite depuis plusieurs années à Paris. C’est surtout un réalisateur fidèle en amitié : Bill Murray, les frères Wilson, Jason Schwartzman, … tous se retrouvent quasiment à chaque fois dans ses films. Dans sa filmographie, on retrouve les films comme Bottle Rocket, Rushmore, La famille Tenenbaum, the Darjeeling Limited, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel.

Peut-être l’avez-vous déjà remarqué mais dans tous les films du réalisateur, en plus des ambiances et des symétries, il semblerait que les enfants agissent constamment comme des adultes et les adultes agissent comme des enfants. On y retrouve aussi souvent des familles dysfonctionnelles.