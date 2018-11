Virginie Efira dans l'adaptation d'une oeuvre de Christine Angot

L'avocat Eric Dupond-Moretti, le chanteur Gauvain Sers ou encore l'économiste et femme politique française Sandrine Rousseau sont quelques-uns des invités qui ont eu des échanges mouvementés avec Christine Angot sur le plateau de l'émission-phare du samedi soir sur France 2. On l’adore ou on la déteste en tant que chroniqueuse télé mais on ne peut pas nier son talent d’écrivain, certains de ses livres ont été de grands succès ! Son roman Un amour impossible (2015) est aujourd’hui adapté au cinéma par Catherine Corsini avec Virginie Efira et Niels Schneider. On le sait depuis ses révélations dans un autre livre intitulé L'Inceste (1999), Christine Angot a été violée par son père. Elle a beaucoup écrit là-dessus. Dans un Amour impossible, elle revient récit sur cette terrible histoire en se concentrant sur le personnage de sa maman : une femme amoureuse d'un homme qui n'a jamais voulu l'épouser et qui l'a laissée seule avec son enfant. Alors comment est-il possible qu’une mère n’ai jamais compris ce qui se passait dans son dos ? Voilà l’un des thèmes de ce film fleuve avec un rôle magnifique pour Virginie Efira.