Vice, une satire jubilatoire sur le plus puissant Vice-Président des USA de l'histoire !

Après avoir démontré les ravages de la spéculation boursière qui ont causé la crise de 2008 dans The Big Short, le réalisateur Adam McKay entend bien cette fois mettre un visage sur la personnalité responsable de toutes ces malversations qui impactent encore aujourd'hui l'échiquier politique mondial. Mais ce portrait au vitriol d'un homme méconnu de tous (et a fortiori encore plus en Europe) fait heureusement le choix du politiquement incorrect,plutôt que la voie de l'académisme hollywoodien. Aidé par un Christian Bale une fois de plus transformé physiquement et toujours au sommet de son art (il méritait tout autant un Oscar pour son hallucinante performance), le réalisateur n'en oublie pas son expérience dans la comédie. Le film ose tout, plonge dans l’humour irrévérencieux, tente des innovations formelles surprenantes et n’a jamais peur de choquer. C’est bien simple on ne sait jamais s’il faut rire ou pleurer devant toutes ces révélations qui font froid dans le dos ! Si le film n'a hélas pas brillé aux Oscars cette année (il a remporté une statuette pour meilleurs maquillages et coiffures), il a le mérite de nous éclairer sur l'Amérique d'aujourd'hui. D'une certaine manière, Vice prouve que le pire n'est pas forcément dans le chef de celui qui occupe aujourd'hui le poste suprême aux Etats-Unis...