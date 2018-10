Venom, la déconvenue de la semaine

La genèse du projet est quelque peu compliquée et est intimement liée aux coulisses des grosses productions, là où les studios se disputent d'éventuelles marques susceptibles de créer de nouvelles franchises juteuses. Dernier à en faire les frais, Venom, ennemi juré du célèbre Spider-Man qui se voit amputé de tout rapport avec l'homme-araignée pour une simple raison de droits d'exploitation. Explication.

En 2014, The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros, suite directe de The Amazing Spider-Man, le reboot de la saga Spider-Man après la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire, connait un échec public et critique retentissant. Alors que le réalisateur Marc Webb imaginait poursuivre l'aventure avec multiples suites et spin-offs à l'appui, Sony met fin aux ambitions du réalisateur. Le studio décide en 2017 de partager les droits du Tisseur avec Disney/Marvel. Une collaboration pour le moins inattendue entre les deux studios voit l'arrivée de Spider-Man : Homecoming, nouveau reboot du personnage, qui évolue désormais aux côtés des Avengers. Une décision qui sonne comme une rupture définitive entre Sony et Spidey. Et bien non ! Le contrat stipulait que la firme avait toujours le droit d’exploiter les personnages secondaires de l’univers Spider-Man sur grand écran. Il n'a donc pas fallu longtemps pour que le projet Venom soit annoncé, avec pour objectif de monter un " cinematic universe " parallèle soit un univers lié à Spider-Man... sans la présence dudit Spider-Man ! Une idée absurde en apparence mais une occasion rêvée pour le studio de capitaliser sur un personnage connu de tous !

Pas une première sur grand écran...

Déjà incarné dans Spider-Man 3 par Topher Grace, l’antagoniste emblématique est donc de retour dans son propre long-métrage, sous les traits de Tom Hardy et la direction de Ruben Fleisher (Bienvenue à Zombieland, Gangster Squad). L'histoire ?

Lors d'une expédition, un vaisseau spatial de la compagnie Life Foundation retourne sur Terre avec à son bord quatre échantillons de symbiotes extraterrestres. Mais durant l'entrée dans l'atmosphère terrestre, le vaisseau s'écrase dans l'est de la Malaisie. Depuis son immense complexe à San Francisco, Dr Carlton Drake, puissant et mystérieux PDG de la fondation, gère les opérations. Il parvient à faire rapatrier trois des quatre échantillons. Le quatrième s'est enfuit en prenant possession d'un corps. À San Francisco, le journaliste Eddie Brock mène une enquête sur Carlton Drake, après de nombreuses rumeurs prétendant que la Life Foundation utilise des cobayes humaines. En s'introduisant dans les locaux, le journaliste est infecté par l'un des symbiotes qui va petit à petit prendre le contrôle de son corps et de son esprit, pour devenir Venom.

Si les critiques n'ont pas été tendres avec ce film et que le public semble assez unanime sur la qualité peu enviable , son succès au box-office a de quoi satisfaire Sony. Venom ne restera pas sans suite et sa confrontation à venir avec Carnage, annoncée à la fin de l'histoire (autre ennemi cher aux fans de comics) sera le point d'orgue de ce 2ème volet que l'on espère plus réussi que son aîné !