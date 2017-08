Tellement Ciné revient le 5 septembre !

Pour sa 4ème saison : encore plus de Tellement Ciné ! Le rendez-vous incontournable de l’actualité du grand écran se décline désormais en deux rendez-vous supplémentaires : TC Express et TC Focus. On vous promet aussi plein de nouvelles séquences pop et ludiques !

Notre credo : vous donner envie d'aller au cinéma, attiser votre curiosité, vous divertir et vous plonger dans les coulisses de cette merveilleuse usine à rêves. Sans oublier nos conseils sans langue de bois sur les films qui valent le déplacement… ou pas !

Tellement Ciné c'est aussi le casting le plus glamour du paysage audiovisuel belge. Quelques invités de la rentrée pour vous mettre l'eau à la bouche : Jennifer Lawrence, Guillaume Canet, Sofia Coppola, Robert Pattinson, Juliette Binoche, Ryan Gosling, Harrison Ford, … Et ce n’est que pour le mois de septembre ! Nous démarrons en fanfare le 5 septembre avec la surprenante comédie " Ôtez-moi d’un doute " et le duo de charme 100% belge Cécile de France et François Damiens. Coup de projecteur sur l’auteur le plus influent du XXème siècle dans le genre fantastique, l’inégalable Stephen King ! A l’occasion de la sortie de la nouvelle adaptation de son roman " It " et du premier volet de " La Tour sombre " dans les salles depuis quelques semaines, Gorian Delpâture se penche sur les liens étroits qui lient son œuvre au cinéma. Il y aura aussi le très beau film de Mathieu Amalric consacré à Barbara, la chanteuse et compositrice la plus singulière du paysage musical français. " Barbara ", une mise en abyme impressionnante qui a fait sensation à Cannes et qui bénéficie de l’interprétation intense de Jeanne Balibar. Enfin nous avons eu le privilège de nous rendre sur le plateau du prochain film d’Olivier Masset-Depasse (Illégal), " Duelles ", un face à face angoissant entre deux femmes, interprétées par deux actrices belges que l’on ne présente plus : Anne Coesens et Veerle Baetens. Un film très attendu qui sortira dans le courant de l’année prochaine.

Attendez-vous à d’autres surprises dans les semaines à venir avec, entre autres, un double anniversaire à célébrer : la 100ème début novembre et la 15ème année de la pétillante Cathy aux commandes d’une émission de cinéma.

L’équipe de TC : quoi qu’elle fasse, elle le fait… mais à fond !