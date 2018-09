Tellement Ciné fait son retour... le vendredi !

Paris 1982. Franck et Serge ont l’idée de produire des petits films pour adultes avec les danseuses de leur " peep show " pour relancer l’établissement. C’est le début d’une aventure dans le cinéma pornographique qui va les entraîner loin, très loin... Guillaume Canet et Gilles Lellouche se retrouvent pour une comédie plus subtile que grivoise et qui restitue une époque et une industrie révolues avec charme et esthétique léchée. Interviews de Guillaume Canet et du réalisateur Cédric Anger.