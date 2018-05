Tellement Ciné en direct de Cannes !

Thierry Frémaux, le Délégué général du festival nous parlera de ses films préférés dans un Selfilm spécial ! le Like It Share It d’Olivier Fraipont fera le tour des infos web les plus cocasses et sur les looks improbables qui défilent sur le tapis rouge et la Cinécdote s’intéressera aux ratés qui ont eu lieu sur plus de 70 éditions de la plus grande messe dédiée au 7ème art.