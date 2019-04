Tanguy rentre à la maison !

À l’origine, Tanguy, c’est l’histoire d’un presque trentenaire qui squatte encore le domicile familial comme à l'hôtel. Ses parents ne le montrent pas, mais ils sont de plus en plus agacés par le comportement de leur fils unique. Ils mettent alors en place toutes sortes de stratégies pour le pousser à prendre son indépendance. À l’affiche on retrouve Éric Berger mais aussi André Dussollier et Sabine Azéma.