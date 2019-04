Stephen King : du papier à l'écran !

Stephen King est donc une mine d'or pour quiconque voudrait adapter une histoire populaire au succès quasi assuré. Mais comment faire quand pratiquement tous les romans ont été portés à l'écran ? Eh bien, comme à Hollywood, on ne manque pas d'idées, on passe par la case remake... avec des hauts et des bas. Et encore une fois, c'est Carrie qui ouvre le bal avec un remake sorti en 2013. Plus fidèle au roman de Stephen King, il ne rencontre pas le succès escompté et souffre de la comparaison avec son illustre modèle.

Ça n'a pas refroidi les ardeurs d'Andrés Muschietti lorsqu'en 2017, il offre au téléfilm Ça une nouvelle version sur grand écran. Et il a eu raison puisque le film est devenu LE plus gros succès du cinéma d'horreur au box-office américain toutes époques confondues. Un pari gagnant que le remake de Simetierre va essayer de reproduire. Pour l'instant, le succès est en demi-teinte, tant du côté des critiques que du côté du box-office. Mais il en faudra plus pour effrayer le monde du cinéma qui n'en a pas fini avec Stephen King : on attend déjà la suite de Ça programmé en septembre de cette année...