Star Wars : une franchise qui se porte (très) bien !

En mai 1977, alors que le projet plus qu'ambitieux de George Lucas intitulé " La Guerre des Etoiles " débarque sur les écrans, personne ne s'attendait au succès retentissant de ce film de science-fiction qui allait initier l'un des phénomènes culturels les plus importants du XXème siècle. Quarante années se sont écoulées depuis lors mais l'empreinte de cette saga n'a jamais faibli dans le paysage actuel cinématographique. Si Star Wars se résumait jusqu'au milieu des années 1990 à trois films (Un nouvel espoir, L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi sortis respectivement en 1977, 1980 et 1983), George Lucas décide à la fin de cette même décennie de mettre en chantier trois nouveaux films qui reviennent sur la genèse de Dark Vador, le personnage central, avant qu'il ne devienne le Seigneur noir de la galaxie. Trois films en forme de "préquelle", un terme utilisé pour qualifier une oeuvre qui se concentre sur les événements se déroulant avant le récit original. Les spectateurs découvrent alors un jeune Anakin Skywalker pas encore tombé aux mains du côté obscur, un Obi-Wan Kenobi maître Jedi et surtout la République bien avant la domination de l'Empire sur l'ensemble des constellations. La prélogie (épisodes I - II - III) débutée en 1999 avec La Menace fantôme, poursuivie en 2002 avec L'Attaque des Clones et achevée en 2005 avec La Revanche des Sith faisait dont la jonction avec les trois films originaux (ceux-ci sont rebaptisés selon la chronologique les épisodes IV - V - VI). Fin de l'histoire ? Pas vraiment...

Quand Disney change la donne

Coup de théâtre en 2012. Le géant américain du divertissement rachète Lucasfilm, la société de production de George Lucas, pour un montant évalué à 4,05 milliards de dollars. Disney met ainsi la main sur l'une des marques les plus puissantes du cinéma, à l'instar de James Bond et de Harry Potter et dont les produits dérivés sont source de recettes inestimables. Dans le même intervalle, le studio a annoncé la sortie d'un septième épisode, suivi de deux autres films ainsi que des volets annexes et autonomes qui s'inséreront dans la chronologie générale de la saga.

Quel bilan pouvons-nous tirer cinq ans après cette annonce ? Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force (sorti en décembre 2015) dépasse le milliard de dollars de recettes en douze jours et devient le troisième film à atteindre les deux milliards de dollars de recettes mondiales, après Titanic et Avatar. Un an après, Rogue One (premier spin-off) cumule plus d'un milliard à son tour. Il va sans dire que Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi s'annonce comme le succès commercial démentiel de cette fin d'année. Mais ce n'est pas tout ! On attend pour le mois de mai 2018 le deuxième spin-off intitulé Solo: A Star Wars Story qui se penchera sur les origines de Han Solo, le personnage de contrebandier créé par Harrison Ford.

On comprend donc la volonté de Disney de capitaliser sur sa poule aux œufs d'or ! Dans la foulée, une nouvelle trilogie est en préparation mais aucun calendrier n'a encore été fixé pour la production et la distribution de ces futurs épisodes X, XI et XII de la saga. Cette quatrième trilogie sera supervisée par Rian Johnson, réalisateur des Derniers Jedi. Il "introduira de nouveaux personnages venus d'un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n'a jamais exploré auparavant". Disney a indiqué être en train de "développer une série Star Wars" pour son futur service de diffusion en flux, dont le démarrage est prévu fin 2019, ainsi que d'autres "séries originales". On peut dormir tranquille, le doux son des sabres laser résonnera encore longtemps dans nos oreilles !