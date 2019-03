Stan et Ollie : le duo mythique, de retour à l’écran

Stan Laurel et Oliver Hardy ont chacun une carrière d’acteur plutôt importante à Hollywood. C’est lors d’un tournage en 1926 qu’ils vont découvrir cette alchimie qui unira le tandem. Un succès immédiat et durable. Ils débutent avant l’arrivée de la parole au cinéma mais ils font partie des rares acteurs qui garderont une certaine notoriété après la transition. Ils sont qualifiés comme duo le plus célèbre de toute l’histoire du cinéma avec plus de 25 ans de carrière et une centaine de films. Leur jeu muet sort du lot, on leur attribue une certaine sobriété qui tranche face à la performance physique des comédies burlesques de l’époque. Livreurs, sachez livrer ! (The Music Box), obtiendra d’ailleurs l’oscar du meilleur sujet de court-métrage de comédie en 1932.