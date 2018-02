Spirou et Fantasio, du dessin à la pellicule

Après le Petit Spirou l'an passé, voici que le grand-frère s'empare à son tour du grand écran. La cultissime bande-dessinée franco-belge Spirou et Fantasio est considérée comme un classique au même titre qu’Astérix ou Tintin. Créés en 1938 par Rob-Vel (Robert Pierre Velter de son vrai nom), les deux héros doivent surtout leur popularité à Franquin qui modifie profondément la série en étendant les petites histoires comiques à de longues aventures avec un scénario plus complexe. Il est l'auteur qui a le mieux défini le style en enrichissant leurs aventures avec des personnages qui deviendront récurrents tels le Comte de Champignac, le Marsupilami ou le génie mégalomane et maladroit Zorglub. La période Franquin est considérée comme la plus aboutie de la série y compris par Hergé, qui exprima son admiration pour le syle graphique de Franquin. En 1969, quelque peu lassé par les personnages, il décide de se consacrer davantage à celui de Gaston Lagaffe qu’il avait imaginé dès 1957. Hasard du calendrier, Gaston a aussi droit à son adaptation-live par Pierre-François Martin-Laval (dès le 4 avril dans les salles) qui avait dirigé les deux volets de Les Profs, autre série populaire du 9ème art. Mais diantre, comment se fait-il que la BD soit une source d'inspiration inépuisable pour le 7ème art ? Petite précision, il ne s'agit dans ce cas-ci que des transpositions-live et non pas de dessins animés ou de films d'animation (comme ce fût le cas pour le Tintin de Spielberg).

Pas besoin de traverser l'Atlantique pour prendre la mesure du phénomène. C'est principalement en France que tout se joue. Pour un Astérix et Obélix : Mission Cléopatre devenu un film culte, pour quelques succès au box office (les Profs précédemment cités, les Ducobu ou les Largo Winch) combien de tentatives totalement passées aux oubliettes ? On pense à Lucky Luke, aux Dalton, à Astérix aux Jeux olympiques ou encore Iznogoud, pour ne citer qu’eux. Ce serait oublier également Michel Vaillant, Blueberry et l’adaptation de Benoît Brisefer avec Gérard Jugnot et Jean Reno. Vous n’en avez pas entendu parler ? C’est normal. Le film est complètement passé inaperçu à sa sortie il y a quatre ans. Cette mode des transpositions ne date pourtant pas d'hier. L'obscure comédie Fais gaffe à la gaffe ! sortie en 1981 tentait de surfer sur le succès de Gaston mais sans en obtenir les droits ! Résultat : un film dont personne n'a jamais entendu parler (sans doute à juste titre) au même titre que Gros Dégueulasse, adaptation au vitriol des planches satiriques de Reiser.

Un succès pas toujours au rendez-vous mais une source abondante ?

Pourquoi s'acharner à transposer au cinéma des héros de phylactère quand le résultat est généralement très en deçà des attentes ? Pour les producteurs, le fait de capitaliser sur une identité connue est déjà un argument massue. Le public francophone connait Spirou, Fantasio, Gaston Lagaffe où Benoit Brisefer. Ces héros ont parcouru les décennies et ont fait voyager des générations entières. Leur empreinte dans la culture populaire (du moins en pays francophone) n'est plus à prouver et la publicité autour du projet est déjà toute trouvée. De quoi attirer un large public et toute la famille déjà conquise à l'avance... Sauf que ledit public cible commence de moins en moins à répondre à l'appel. La preuve en est avec Boule et Bill 2 (sorti l'an passé) qui a attiré quatre fois de spectateurs en France que le premier.

Mais qu'en est-il alors du groom, du journaliste et du petit écureuil Spip ? Les amateurs du trio iconique ne s’y retrouveront pas vraiment. L’esprit de l’œuvre originale n’est pas respecté, les gags sont tirés en longueur et puis, c’est vraiment cheap. On se demande où est passé tout l’argent du film (peut-être dans le casting ?). A noter que la présence de Christian Clavier ou celle de Pierre-François Martin-Laval au générique est indispensable pour une adaptation, pas forcément réussie, à la française. Vous voilà prévenus.