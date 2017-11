Sortie de la sortie suprenante Palme d'Or

"Tout comme Snow Therapy, The Square est un film dramatique et satirique. Je voulais faire un film élégant en me servant de dispositifs visuels et rhétoriques pour bousculer le spectateur et le divertir. Sur le plan thématique, le film aborde plusieurs sujets, comme la responsabilité et la confiance, la richesse et la pauvreté, le pouvoir et l’impuissance, l’importance croissante que l’on accorde à l’individu par opposition à la désaffection vis-à-vis de la communauté et la méfiance à l’égard de l’État en matière de création artistique et de médias." Un programme très chargé de l'aveu du réalisateur qui ne lésine jamais sur la dérision pour parvenir à ses fins. Si l'on peut être surpris de voir une comédie récompensée de la Palme d'or, c’est clairement de l’humour "intello" et corrosif. Pour résumer, cette Palme est un morceau de bravoure particulier qui aime mettre à rude épreuve la patience des spectateurs par l’étirement de ses scènes. Du cinéma exigeant donc ! Interview du réalisateur Ruben Östlund.