Sophie Marceau, l'actrice qu'on a vu grandir

Sophie Marceau, c’est la reine des comédies d’amour, une fois avec Gad Elmaleh (Un bonheur n’arrive jamais seul), puis avec François Cluzet (Une Rencontre) et une autre fois avec Patrick Bruel (Tu veux ou tu veux pas) ou d’un bref interlude musical avec Dream in Blue sur lequel elle accompagne François Valéry. C’est surtout une carrière qui démarre jeune et avec les grands de l’époque. Après La Boum 2 pour lequel elle remporte le César du meilleur espoir féminin, on la retrouve, en 1983, dans Joyeuses Pâques avec Jean-Paul "Bébel" Belmondo. L’année d’après, elle tourne avec son futur compagnon de 26 ans son aîné, Andrzej Zulawski, l’Amour Braque dans lequel elle joue une prostituée. Les relations entre l’actrice et le réalisateur Maurice Pialat sont difficiles sur le tournage de Police mais c’est là "qu’elle apprendra son métier", confie-t-elle.