Royal Corgi, un film d'animation 100% belge !

Royal Corgi est déjà le 8ème film d'animation du studio belge nWave. C'est en 2008 que Ben Stassen, co-fondateur et réalisateur, se lance dans l'aventure du long métrage avec Fly Me to the Moon. Fort de son expérience dans la réalisation de courts métrages destinés aux parcs d'attractions et de loisirs (Efteling, Futuroscope, etc.), aux musées, aux zoos et autres cités des sciences, le studio a entièrement autofinancé son premier essai, soit un budget de plus de 15 millions d’euros. Un pari risqué qui s'est avéré payant puisque le film a très bien marché à l'international. Fort de cette expérience, nWave a su petit à petit poursuivre sa route avec une régularité très impressionnante. "Je crois qu'on a fait notre nid "déclare Ben Stassen. "On est le studio le plus prolifique au monde en dehors des studios américains. Ils sortent au moins deux films par année, nous sortons un film tous les 18 mois. Les autres grands studios européens d'animation en font peut-être un tous les trois ans. C'est clair qu'en terme de rythme de production et de sortie nous sommes des leaders. Après, en termes de succès, il ne faut pas se faire des illusions, on reste des nains de jardin en comparaison de la machine de guerre américaine et son budget marketing."