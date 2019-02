Robert Redford le magnifique

Il n’est ni le premier ni le dernier Gatsby, mais c’est pourtant lui qu’on retient. Devancé par Warner Baxter en 1926 puis repris par Leonardo DiCaprio en 2013, Robert Redford a cependant marqué les esprits avec son interprétation du richissime supposé criminel. Il charme déjà les coeurs et continue sur sa lancée avec Havana ou encore Out Of Africa aux côtés de Meryl Streep. Depuis les années 60, Redford a enchaîné les tournages avec près de cinquante films dont The Old Man And A Gun devrait être le dernier. Malgré tout, l’acteur évolue avec les tendances du cinéma puisqu’on a pu le retrouver notamment dans Captain America : Le Soldat de l'hiver, The Discovery ou encore la version 2016 de Peter et Elliott le dragon.



Peut-être que "The" Robert Redford range ses casquettes au placard, mais une chose est sûre, il aura marqué l’industrie du cinéma contemporain.