Retour de Cannes pour Cathy !

Le 71ème Festival de Cannes s'est achevé samedi soir avec l'annonce du palmarès. Le jury, présidé par Cate Blanchett, a couronné Une affaire de famille du cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda, qui remporte la Palme d'or. C'est la première palme d'or japonaise depuis L'Anguille de Shohei Imamura en 1997. L'édition 2018 aura été marquée par une forte présence du cinéma issu d'Asie avec notamment Netemo sametemo de Ryūsuke Hamaguchi, autre film japonais de la sélection, le film chinois Les Éternels de Jia Zhangke et le sud-coréen Burning de Lee Chang-dong.

Les vétérans Spike Lee et Godard récompensés

Absent du Festival de Cannes depuis 27 ans avec Jungle Fever, l'Américain Spike Lee a été couronné du Grand Prix pour BlacKkKlansman, un film pamphlet où le réalisateur de Brooklyn dénonce à la fois le racisme et l'extrême droite. C'est pourtant vers la comédie que s'oriente ce film qui raconte l'histoire vraie de Ron Stallworth ( interprété par John David Washington, le fils de Denzel Washington) qui fut le premier officier de police afro-américain, aidé de son acolyte juif Fred Zimmerman (Adam Driver) à infiltrer l'antenne locale du Ku Klux Klan, gagnant même la sympathie du mentor national David Duke. Ce retour remarqué du cinéaste-militant s'est distingué par ses savoureux dialogues et par le duo d'acteurs à la Starsky et Hutch, des images choques de croix qui brûlent sur une bande son seventies appuyée.

On ne présente plus l'inoxydable Jean-Luc Godard qui à presque 88 ans n'a pas l'intention de prendre sa retraite ! De façon exceptionnelle, l'édition 2018 a donc créé un nouveau prix pour récompenser son nouvel essai (très expérimental) Le Livre d'image qui laissera bons nombres de spectateurs dubitatifs... Il s'agit d'une succession d’images, de sons, de coupes franches et de désaturations avec un commentaire off. Pour justifier cette création de prix, Cate Blanchett a salué "un artiste qui fait avancer le cinéma, qui a repoussé les limites, qui cherche sans arrêt à définir et redéfinir le cinéma". C'est le deuxième prix que le réalisateur reçoit au Festival de Cannes, quatre ans après le Prix du jury pour Adieu au langage.

La Belgique à l'honneur et un bijou venu du Liban

Cette année, pour la première fois depuis six ans, aucun film français ne figure au palmarès même si En Guerre de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon jouait des pronostics. Une fois encore, tous les regards se sont portés sur la Belgique qui a une fois encore fait sensation sur la Croisette. Girl, un film sur la transition sexuelle d’un jeune danseur vers le sexe féminin, a bouleversé les festivaliers et a été ovationné durant près de 15 minutes lors de sa présentation en première mondiale. Son jeune réalisateur Lukas Dhont a reçu la Caméra d’or remise par le jury de la compétition officielle. Ce prix récompense le meilleur premier film toutes sections confondues. Le comédien principal, Victor Polster, a quant à lui reçu le prix d’interprétation de la sélection Un certain regard.

Autre électrochoc, le public du Grand Auditorium Lumière a été bouleversé par Capharnaüm de Nadine Labaki, une évocation terrible des violences subies par les enfants des rues au Liban. Loin du glamour de son premier long métrage, Caramel en 2007, la réalisatrice signe un film au réalisme âpre qui a obtenu le Prix du jury.