Remportez des Pass 5 films pour le festival Millenium !

Le Festival Millenium met en avant des films dont les thèmes sont liés aux grands enjeux et objectifs du XXIe siècle. Le festival propose une sélection de documentaires réalisés par des cinéastes indépendants provenant du monde entier et a comme but de nourrir le regard et le débat critique. Ainsi pour l’édition 2019, le festival va mettre en avant quelques thèmes majeurs du monde globalisé: la consommation sous toutes ses formes, les défis de l’environnement, les droits des femmes, mais aussi les côtés cachés des réseaux sociaux et de l’America (États-Unis) méconnue. Le Festival du film documentaire c'est aussi des rencontres avec les réalisateurs et des spécialistes, des discussions, des moments festifs, de la musique et des verres d’amitié ! Nous vous invitons à partager ces moments avec nous et les nombreux artistes venus du monde entier pour présenter leurs films.

Tellement Ciné vous convie à cet événement incontournable qui aura lieu du 22 au 30 mars à Bruxelles dans différents cinémas de la capitale (Bozar, au Cinéma Galeries, au Cinéma Aventure, Cinéma Vendôme et au Palace) !

Pour avoir la chance de remporter des PASS Festival (valables pour 2 personnes) qui vous donneront accès à 5 films de votre choix, remplissez le formulaire ci-dessous. Vous serez tiré au sort et les gagnants seront contactés personnellement.

Rendez-vous sur le site http://www.festivalmillenium.org/ pour plus d'infos sur la programmation et le lieu des séances.

Bonne chance à tous !