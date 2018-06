Concours : Remportez des DVD de Tueurs !

C'est l'histoire d'un polar belge très attendu et qui a tenu ses promesses. Réunissant un casting de haut-vol avec Bouli Lanners, Lubna Azabal, Kevin Janssens et Anne Coesens, Tueurs plonge une équipe de braqueurs avec à sa tête un Olivier Gourmet formidable en contre-emploi dans une machination politique qui les dépasse. L'ex figure du grand banditisme François Troukens s'est inspiré d'une affaire criminelle à ce jour non résolue qui a secoué toute la Belgique dans les années 80 pour servir de toile de fond à cette cavale sans temps mort. Fait plutôt rare pour le cinéma côté sud du plat pays, Tueurs assume parfaitement son statut de polar survitaminé, tendance film d'action avec son lot de courses-poursuites en voiture de fusillades, le tout emballé dans une ambiance paranoïaque savoureuse. La mise en scène est au diapason et les moyens dépensés n'ont rien à envier aux productions anglo-saxonnes.