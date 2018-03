Ready Player One : Spielberg revient à la science fiction !

2018 est à coup sûr une année 'Spielberg' ! Le cinéaste a sorti en l'espace de deux mois deux films aux sujets et aux univers radicalement différents ! D'un côté un "film à Oscars", de l'autre une plongée dans un futur où le virtuel a pris le pas sur le monde réel. Le réalisareur inaugure l'année avec son projet The Post, l'occasion de réunir deux monstres sacrés habitués aux récompenses, Meryl Streep et Tom Hanks (qui collabore avec Spielberg pour la cinquième fois). Le film s'inspire d'une histoire vraie qui a secoué la chronique américaine au début des années 1970, quand le Washington Post révèle après le New York Times l'un des premiers scoops de l'histoire du journalisme américain : les fameux Pentagon Papers qui contiennent près de 7 000 pages dévoilant l'implication politique et militaire des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam. Les gouvernements successifs ont ainsi caché au peuple américain la réalité de l'enlisement du conflit. Si le film n'a reçu aucune statuette malgré de multiples nominations aux Oscars et aux Golden Globes, The Post fut très acclamé à sa sortie tant par la presse que par le public, saluant une fois encore le talent de Spielberg pour narrer un événement méconnu du public européen et qui s'est déroulé quelques années avant le scandale du Watergate qui aboutit en 1974 à la démission du Président Richard Nixon. A l'heure où l'actuel Président ne cesse de semer la discorde et la confusion en attaquant systématiquement les médias avec ses perpétuelles "fake news", on comprend que le sujet du film est éminemment politique et que le parallèle avec aujourd'hui est plus qu'évident.

Mais une fois n'est pas coutume, Steven Spielberg nous convie quelques semaines plus tard dans une autre galaxie, beaucoup plus ambitieuse formellement sur le plan technique : Ready Player One ! En 2045, le monde a sombré dans le chaos, il n'y a nulle part où aller. Dès lors, l'humanité se réfugie dans l'OASIS, un système mondial de réalité virtuelle qui est devenu au fil du temps une véritable société parallèle. Son créateur, James Halliday, a décidé de léguer son immense fortune ainsi que sa société à la personne qui réussira toute une série de défis... On comprend à la lecture de ces lignes qu'il ne peut y avoir un plus grand écart de genre entre la science-fiction débridée dans un monde virtuel où se bousculent des centaines de personnages issus de la pop culture (cinéma, jeux vidéo, tout y passe !) et un beau film classique vantant les mérites du quatrième pouvoir ! C'est une des caractéristiques du cinéaste, capable de traverser tous les styles de films.

Un habitué du grand écart...

Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Spielberg distribue la même année deux films qui n'ont comme seul dénominateur commun que le nom de leur réalisateur. En 1989, il achève (pour un temps) la trilogie Indiana Jones avec La Dernière croisade où Sean Connery évite mille dangers avec son aventurier de fils tandis que le discret Always suscite une indifférence polie. Mais c'est surtout en 1993 que le monde entier découvre des dinosaures plus vrais que nature dans le désormais classique Jurassic Park et que le public se retrouve quelques mois après emporté par l'émotion indescriptible que provoque le déchirant La Liste de Schindler. Même situation en 1997 où Le Monde perdu : Jurassic Park précède Amistad, un film historique sur un groupe d'esclaves africains devenu un symbole du mouvement pour l'abolition de l'esclavage. Dans le même ordre d'idée, son Munich (autre film historique) suit d'à peine quelques mois sa fameuse Guerre des Mondes, tout comme Arrête-moi si tu peux fait suite en 2002 à sa première collaboration avec Tom Cruise dans l'excellent thriller d'anticipation Minority Report.

...Entre un film léger contre un sujet plus délicat ?

On aurait tort de réduire Spielberg à une tendance qu'il lui vaudrait de se consacrer à un essai plus expérimental sur le plan technique contre une thématique plus lourde de sens (le racisme, l'esclavagisme, la Shoah, le terrorisme, etc.) Lui-même refuse d'être réduit à l'image d'un cinéaste qui alterne entre divertissements familiaux et drames au ton très sérieux. Il se considère avant tout comme un 'faiseur d'histoire' éclectique. Mais à 71 ans, loin de se reposer sur une carrière impériale, Steven Spielberg continue d'innover tout en cherchant toujours à se renouveler. Il reste un auteur insaisissable qui parviendra toujours à nous étonner ! La preuve ? Il a confirmé le tournage prochain d'Indiana Jones 5 et toujours avec Harrison Ford ! Non, ils ne seront jamais trop vieux pour la grande aventure !