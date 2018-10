Plongez avec Poelvoorde, Efira et cie dans Le Grand Bain !

Et on commence avec un film qui a marqué le Festival de Cannes en mai dernier : le Grand Bain réalisé par Gilles Lellouche. Pour sa première réalisation en solo, le meilleur ami de Jean Dujardin n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il a réuni un casting 4 étoiles avec entre autres Matthieu Amalric, Guillaume Canet, Jean-Hugues Anglade et notre Benoit Poelvoorde pour un film à la thématique… plu-tôt... inédite : Huit quadragénaires " cabossés " par la vie vont reprendre goût à la vie en s'investissant dans leur équipe de natation synchronisée. En prévision des championnats du monde organisés en Norvège, ils sont pris en charge par deux coaches ex-championnes, Delphine, qui est alcoolique, et Amanda, une sportive paraplégique.

Une chose est sûre, la comédie française est en pleine forme ! Ça fait plaisir ! Le Grand Bain, c’est la définition parfaite du Feel good movie. J’ai pensé aux Full Monty évidemment, une belle brochette de loosers magnifiques. Et puis cette bande d’acteur ! Leur plaisir de s’amuser en petits maillots est super communicatif. Mention spéciale à Philippe Katerine, hyper touchant en vieux puceau. En tout cas, on sent que Gilles Lellouche a mis tout son cœur dans ce projet, ça foisonne d’idées et ça déborde d’humanité !