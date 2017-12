Pixar nous émerveille encore avec Coco

Réussite à la fois scénaristique et visuelle, Coco confirme définitivement la place de Pixar au panthéon des studios d’animation américains. À la fois respectueux des traditions et de l'imagerie mexicaine, c'est aussi l'un des films les plus émouvant de Pixar. Et si ce n'est pas le film le drôle et seconde-degré du catalogue, les sentiments sont très simples et font passer un moment magique.

Et Pixar ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque le studio a déjà le regard tourné vers l'avenir. Deux projets très alléchants sont dans les starting block et risquent de faire bondir de joie les fans de la première heure. En effet, on sait déjà qu'un Toy Story 4 est prévu dans les tuyaux pour une sortie en juin de 2019. Ça fait long à attendre, mais entre temps un autre film a été annoncé pour Juin 2018 et il s'agit ni plus ni moins que des Indestructibles 2, la suite des aventures de la famille Parr. Pixar n'en a pas fini de nous émerveiller