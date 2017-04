Pierre Richard en invité d'honneur et retour sur sa carrière, Reem Kherici et Julia Piaton pour "Jour J"

A l'occasion d'une infidélité amoureuse de son compagnon Mathias, Alexia découvre une carte de visite au nom de Juliette, une wedding planner. Une célébration en vue ? Pas exactement mais Alexia prend les devants et décide de s’unir avec Mathias, qui va donc vivre l'organisation de ce mariage aux côtés de sa maîtresse... Après la bonne surprise " Paris à tout prix " son premier film, Reem Kherici revient avec " Jour J ", une comédie dans la pure tradition du boulevard français : un homme coincé entre sa femme et sa maitresse, une pluie de seconds rôles et des situations cocasses. Un terrain connu et déjà parcouru maintes fois mais l’énergie communicative et la distribution qui comprend Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, François-Xavier Demaison, Sylvie Testud et Chantal Lauby sont autant de bonnes raisons de succomber à cette comédie délirante. Interviews de Reem Kherici et Julia Piaton.

Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de l'Holocauste. Elle se voit confrontée à David Irving, un universitaire extrémiste, qui la met au défi de prouver l'existence de la Shoah. Sûr de son fait, il l’assigne en justice. Elle se retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l'existence des chambres à gaz. Cette histoire, incroyable mais vraie, est basée sur l’ouvrage Denial: Holocaust History on Trial écrit par Deborah Lipstadt, qui retrace le procès en diffamation que lui a été intenté. Le réalisateur Mick Jackson adapte ce récit dans un passionnant film de procès. " Denial " rassemble Rachel Weisz et Timothy Spall ainsi que Tom Wilkinson et Andrew Scott. Interview de Deborah Lipstadt.

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex, un jeune homme qui lui enseigne les rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Mais sur son profil, il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer à Bruxelles Flora à sa place… Dans " Un Profil pour deux " Pierre Richard joue l’amoureux transi, certes un peu âgé, et succombe au charme de la ravissante Fanny Vallette avec la complicité de Yaniss Lespert. Stéphane Robelin préfère le charme et la pudeur pour aborder cette histoire pas banale en évoquant avec tendresse la solitude des personnes âgées. On retrouve aussi au casting Gustave Kervern, Stéphane Bissot, Macha Méril et notre compatriote Stéphanie Crayencour. Interviews de l’équipe du film.

Nous reviendrons à cette occasion sur la carrière du fameux " Grand Blond ", l’acteur et réalisateur Pierre Richard qui a connu ses plus grands succès en interprétant des personnages burlesques, rêveurs et gaffeurs dans des classiques de la comédie française : " Le Distrait ", " Le Jouet ", " La Chèvre " entre autres. Sa popularité ne s’est jamais démentie et cette personnalité unique en son genre a parcouru plus de 50 ans de carrière au cinéma, mais aussi à la télévision et au théâtre. À 82 ans, le sémillant interprète de François Perrin sera à l’honneur dans le portrait de la semaine.

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand elle retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ? Partant d’une expérience personnelle, la réalisatrice Blandine Lenoir a choisi Agnès Jaoui pour donner corps à ce personnage féminin arrivé à un moment charnière de sa vie et qui décide de rebondir. " Aurore " est un épatant portrait de femme qui bénéficie de la prestation habitée de son actrice principale. Interviews de Blandine Lenoir et d’Agnès Jaoui.

Un rapide coup d’œil sur trois sorties : le blockbuster " Guardians of the Galaxy Vol.2 ", les super-héros les plus cools et les plus rétros de l’univers Marvel sont de retour après leur incroyable première aventure et aussi " The Edge of Seventeen ", une comédie douce-amère sur l’adolescence et la radicalité de la jeunesse avec notamment Woody Harrelson et la comédie belge expérimentale et déjantée " Je suis resté dans les bois ".

Tellement Ciné c’est pas du cinéma ! Et c’est ce mardi à 20h sur La Deux !