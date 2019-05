« Parasite » de Bong Joon-Ho remporte la Palme d'Or

Il régnait comme un parfum de scandale jeudi soir à Cannes. Et on le doit à Abdellatif Kechiche et son Mektoub, my love : intermezzo. Entre son actrice principale qui quitte la salle en pleine projection, une scène de sexe orale de 13 minutes jugée provocante et une manière complaisante de filmé les corps féminins, les critiques pleuvent. Six ans après la polémique autour de La vie d'Adèle, le réalisateur franco-tunisien prouve qu'il fait partie des enfants terribles du Festival.

La journée de vendredi, la dernière de la compétition, aura été plus calme avec les projections de It must be heaven du palestinien Elia Suleiman suivi de Sibyl, nouvelle collaboration entre Justine Triet et Virginie Efira, trois ans après Victoria.

Parmi les points forts du Festival, on retiendra la remise d'une Palme d'or d'honneur pour Alain Delon, suivi d'un discours très émouvant, tandis que Claude Lelouch a retrouvé Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée en haut des marches du Palais des Festivals, 53 ans après la Palme d'or pour Un homme et une femme.