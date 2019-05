Parabellum : John Wick Chapitre 3

Avengers : Endgame domine la première place du box-office américain depuis presque 4 semaines. Au total de ses recettes mondiales : plus de 2,61 milliards de dollars, contre 2,79 milliards pour Avatar en 2009. Cependant, le nouvel opus Marvel vient de passer au second plan, détrôné par John Wick : Parabellum qui récolte 56,8 millions de dollars pour sa sortie. Le nouveau volet de la franchise connaît un succès inédit : il a déjà devancé le premier et rapporté la moitié de la recette du second.

Lors de la sortie du premier trailer de Parabellum, certains fans avaient été directement avertis par SMS. C’est par ce même biais que Lionsgate a dévoilé “John Wick 4 arrive, le 21 mai 2021”. De quoi enchanter les fans inconditionnels de la saga, et peut-être pousser d’autres à se rendre dans les salles pour la sortie du troisième opus.