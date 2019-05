Nous finirons ensemble : la  suite d'une histoire d'amitié

Les petits mouchoirs est le troisième long-métrage réalisé par Guillaume Canet. Sorti en 2010, il signe un des plus gros succès du cinéma en France cette année-là avec 5 457 251 entrées, juste derrière les 6 millions d'Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 1. En 2012, le film a même droit à une sortie en Amérique du nord sous le titre Little White Lies.

L’histoire raconte les relations, convictions et sentiments d’une bande d’amis. Max et sa femme ont une maison au Cap Ferret où ils sont chaque années invités pour les vacances. Cette année, Ludo est coincé entre la vie et la mort après un grave accident, mais ils décident de partir quand même.