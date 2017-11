Nawell Madani sait tout faire !

Avant de remplir les salles plus célèbres de France et d'être la première belge à afficher complet à Forest National, la tornade Nawell Madani a connu un long chemin semé d’embûches avant de connaitre la gloire. Partie de rien, la jeune bruxelloise débarque à Paris avec la ferme intention de devenir danseuse professionnelle. Mais Nawell a connu des moments difficiles à son arrivée : elle a dormi longtemps dans sa voiture, elle s'est lavée dans la piscine du 19ème arrondissement et la vie en colocation n'a pas toujours été facile non plus. Mais sa vocation, elle la découvre sur les planches via le stand up, elle décide donc de mettre un terme à sa carrière de danseuse. Elle intègre la bande du Jamel Comedy Club. Elle est la seule fille de la troupe. Si cette période s'est avérée très bénéfique pour elle, la concurrence et la jalousie dans le milieu l'ont profondément affectée. Toutes ces étapes, elle les romance avec humour dans son premier film.

Un film très inspiré de son propre vécu

C'est tout pour moi est une fiction, Nawell Madani ne joue pas son propre rôle mais elle intègre beaucoup d'éléments lié à sa vie : sa carrière artistique vue d'un mauvais oeil par ses parents, ses premiers pas dans des petites salles, sa brûlure au 3ème degré au niveau du cuir chevelu, sa jeunesse à Bruxelles, le hip hop comme hobby,... Il a beaucoup d'elle dans le personnage de Lila mais suffisamment de distance aussi. Non le film n'est pas un biopic ! C'est une comédie dans lequel elle a mis tout son coeur et qui signe avec fracas ses premiers pas tonitruants dans le cinéma. Après un passage remarquée dans la comédie Alibi.com de Philippe Lacheau, la voici dans un film qu'elle écrit, interpète et réalise. On a du talent en Belgique !