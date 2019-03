Mads Mikkelsen : le plus Hollywoodien des acteurs danois !

Ces dernières années, Mads Mikkelsen n'a cessé d'alterner projets pharaoniques tout public et films plus intimistes. Il passe d'un genre à un autre avec une aisance déconcertante. On le retrouve à l'affiche des plus grosses sagas du 7ème art en 2016 avec une participation dans un Star Wars (Rogue One) et un film Marvel (Doctor Strange) mais aussi dans le western danois The Salvation en 2014 (où il retrouve Eva Green avec qui il partageait l'affiche dans Casino Royale) et la comédie noire Men and Chicken en 2016.

S'il a pris du repos en 2017, l'acteur revient en 2019 avec plusieurs projets qui illustrent toujours sa volonté d'alterner les projets très différents dans sa carrière. On peut le voir dans le film d'action survolté Polar (disponible uniquement sur la plateforme Netflix) et cette semaine dans les salles avec Arctic, un survival minimaliste dans lequel il lutte presque seul pour sa survie, perdu dans un désert polaire. Un rôle épuisant où ses capacités physiques ont été mises à rude épreuve mais à l'arrivée un nouveau rôle poignant et une fois encore étonnant !