Lost Highway, l'énigme intemporelle

Cinéaste, scénariste, photographe, musicien et peintre, on peut dire que David Lynch a plus d’une corde à son arc. Surréaliste et novateur, il est reconnu pour sa façon de déranger et offenser son public avec une imagerie parfois violente et une conception sonore méticuleuse. Son succès lui vient du Grand Prix du Festival d'Avoriaz et le César du meilleur film étranger pour Elephant Man, sorti en 1980. Dix ans plus tard sort Twin Peaks, un crime dans une ville mystérieuse, devenue culte grâce à l’audacieux mélange de drame, thriller et fantastique absurde.