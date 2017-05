Cathy Immelen est cardiaque, vous pouvez lui sauver la vie !

La jeune femme de 36 ans ne recule devant rien pour promouvoir cette campagne qui lui tient particulièrement à cœur : "Ça me touche de très près car moi-même j’ai un problème au cœur. Je prends des médicaments tous les jours. J'ai vécu des décès dans ma famille liés aux problèmes cardiaques : mon papa et ma sœur sont décédés, explique la journaliste. Je suis parfaitement consciente qu'un jour on peut tous tomber, là, et mourir."

Voilà pourquoi il est si important d'agir. Dans les coulisses du tournage de cette campagne de sensibilisation, nous retrouvons Cathy et les premiers gestes qui sauvent...